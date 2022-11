LIVE | Hij komt, hij komt! Sinterklaas niet met boot maar per vliegtuig onderweg naar Nederland

Nog maar eventjes en dan is Sinterklaas weer in het land! De zon schijnt en de lucht is helder, niets lijkt een mooie Sinterklaasintocht in de weg te staan. Net is duidelijk geworden dat Sinterklaas met zijn eigen vliegtuig onderweg is naar Hellevoetsluis. De stoomboot is namelijk gezonken en ligt in Spanje op de bodem van de zee.