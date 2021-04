LIVE | Hoogste aantal opgenomen patiënten sinds begin januari, Europees prikrecord voor Duitsland

coronavirusHet aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gestegen tot boven de 2700, dat is voor het eerst sinds 7 januari. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2704 mensen vanwege Covid-19. Dat zijn er 93 meer dan op woensdag. Afgelopen etmaal zijn er 7344 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat zijn er 1338 minder dan gisteren. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorig liveblog terug.