LIVE | Japan begint met inenten, Biden zet oorlogswet in om meer vaccins te krijgen

Vrachtwa­gen­chauf­feur André zoekt naar de uitgang in het doolhof dat Europa heet: ‘Wij zijn de dupe’

16 februari Hij heeft al veel meegemaakt in zijn jarenlange truckersbestaan. Maar in het Europa zonder grenzen is het er als chauffeur niet eenvoudiger op geworden in coronatijd. ,,Landen maken het elkaar lastig, en wij zijn de dupe.”