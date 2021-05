LIVE | ‘Japan ziet af van vaccin AstraZeneca’, Eiffeltoren gaat weer open

Het kabinet gaat de steunpakketten met drie maanden verlengen omdat ook de coronaregels veel langer in stand bleven dan eerst gedacht. Ook krijgen bedrijven nog langer de tijd om uitgestelde belastingverplichtingen terug te betalen. En in Brussel is overeenstemming bereikt over de pas die reizen binnen de EU weer gemakkelijker moet maken, precies op tijd voor het parlement om het digitale ‘Covid-19-certificaat’ goed te keuren voor gebruik in de zomervakantie. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.