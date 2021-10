LIVE | Johnson: Eerlijker verdeling vaccins cruciaal voor herstel economie, verdeeldheid in België over nut boosterprik

geen hoger beroep Taakstraf Bryan Roy onherroepe­lijk, wat als hij niet komt?

Oud-topvoetballer Bryan Roy is niet in hoger beroep gegaan tegen de taakstraf van 80 uur die hij eind september kreeg voor het bedreigen van Mark Rutte. Ook het Openbaar Ministerie deed dat niet, al had justitie zes weken ónvoorwaardelijk cel geëist. Roy's straf is daarmee onherroepelijk geworden.

28 oktober