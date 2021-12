LIVE | Kabinet praat over avondlockdown, veel Oostenrijkers mogen onbeperkt huis weer uit

CORONAVIRUSEen deel van het kabinet komt zondag op het Catshuis bijeen om te praten over de avondlockdown en de komende kerstperiode. Het Outbreak Management Team adviseert om Nederland voor een langere periode na 17.00 uur op slot te houden. In Oostenrijk is na drie weken een lockdown weer opgeheven voor gevaccineerden en mensen die genezen zijn van corona. Ongevaccineerden mogen alleen de deur uit voor werk, boodschappen of zorg. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog. Oudere berichten lees je hier.