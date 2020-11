LIVE | Kinderen vaker besmet dan gedacht, kwart van ouderen twijfelt over vaccinatie

VIDEO CORONA­KAART | Aantal positieve tests stijgt opnieuw; kijk hier hoe het in jouw gemeente is

12 november BOXMEER - De daling in het aantal dagelijkse besmettingen zet zich ook in de regio niet door. Wel blijven de aantallen in de meeste gemeenten stabiel, en turfden de gemeenten Boxmeer, Sint Anthonis en Mook en Middelaar in de afgelopen 24 uur nog maar 1 besmettingen.