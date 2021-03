LIVE | Kleine versoepelingen: grens beperkt open, kinderen weer naar zwemles

video | update Tractor en bromfiets botsen: man (57) uit Lunteren komt om het leven

13 maart GARDEREN/ LUNTEREN - Bij een botsing in het buitengebied bij Barneveld is vanmiddag een bromfietser overleden. Volgens de politie is het slachtoffer een 57-jarige man uit Lunteren. Hij botste rond 14.45 uur tegen een tractor, dat gebeurde op de Ouwendorperweg bij Garderen.