LIVE | Koningspaar en Amalia richting Noordeinde voor bordesscène

Trekkers proteste­ren­de boeren in Den Haag in beslag genomen, noodbevel afgegeven

Een groep van zo’n veertig trekkers was vanochtend onderweg naar Den Haag, binnendoor over de Ypenburgse Boslaan bij Nootdorp. Ze negeerden daarmee een noodbevel dat eerder in de nacht van maandag op dinsdag was ingesteld door het gemeentebestuur. Vier trekkers zijn vlak voor het centrum in beslag genomen.

11:52