LIVE | Korte lockdown in Nieuw-Zeeland na zeven coronabesmettingen met deltavariant

CORONAVIRUSMeerdere banken hebben de afgelopen tijd rekeningen geblokkeerd van organisaties die volgens hen nepnieuws verspreiden over corona en vaccinaties. NRC meldt na een rondgang dat zeker acht invloedrijke internetkanalen in de voorbije maanden de wacht is aangezegd of reeds zijn afgesloten van hun bankrekening of betaaldienst. In Nieuw-Zeeland gaat de deltavariant rond, waardoor het land tot zondag in een lockdown zit. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.