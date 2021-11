LIVE | Lek in onderzoek naar mondkapjesdeal Van Lienden, ‘Moderna noemt wetenschappers niet bij aanvraag patent’

video | update Grote partij drugs aangetrof­fen bij zwaarbewa­pen­de politieac­tie bij transport­be­drijf in Rijssen

RIJSSEN - De politie is dinsdagavond met zwaar bewapende agenten bedrijfspanden aan de Ambachtsstraat in Rijssen binnengevallen. Ze drongen met name een bedrijfsloods van transportbedrijf Leverink binnen. Bij de actie is een grote hoeveelheid harddrugs aangetroffen. Er is nog niemand aangehouden.

14:01