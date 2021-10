LIVE | Letland als eerste binnen EU weer in lockdown, ‘Het gaat de verkeerde kant op in Verenigd Koninkrijk’

Hoe een ‘matige leerling’ uit Urk een medische autoriteit werd: ‘Ik neem niet zomaar iets aan’

16 oktober Zijn leraar op de basisschool op Urk betwijfelde of hij de mavo aankon. Maar de jonge Jan Bakker (nu 63) had een droom: dokter worden. Die maakte hij waar. Sterker: hij reist de wereld rond als arts en hoogleraar. Hij woont afwisselend in New York, Chili en Nederland en bezoekt tussendoor zijn familie in zijn geboortedorp.