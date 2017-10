Live: Lichaam Anne Faber weggehaald van vindplaats

Oom Anne Faber: Het zwartste scenario is uitgekomen

18:49 De vervangend hoofdofficier van justitie heeft op een persconferentie bekend gemaakt dat het lichaam van Anne Faber in Zeewolde is gevonden. ,,Vandaag is in het bos in Zeewolde een lichaam gevonden. We hadden al aanwijzingen dat het lichaam van Anne Faber zou zijn. Uit forensisch onderzoek is gebleken dat het inderdaad Anne Faber is."