LIVE: Liquidatieproces Marengo hervat, OM aan het woord over ‘lekkende advocaten’

Er hangt veel spanning rondom het proces, nadat afgelopen weekend uitlekte dat het OM een onthullend document heeft gevoegd in het dossier . In een proces-verbaal van bevindingen wordt een aantal bekende advocaten in verband gebracht met het lekken van informatie aan de bende van Taghi. Enkele van die advocaten zijn ook actief in dit Marengo-proces. Het OM heeft aangekondigd dit proces-verbaal tijdens de zitting te zullen toelichten. De advocaten op hun beurt hebben ook vooraf aangegeven de tegenaanval in te zullen zetten.

Kroongetuige onder druk

Daarnaast werd onlangs via een interview in het AD bekend dat kroongetuige Nabil B. in zijn de beschikking heeft gehad over een iPhone. Daarover heeft hij tijdens een zitting bij de onderzoeksrechter gelogen. De precieze inhoud van die telefoon, die inmiddels door het OM in beslag is genomen, zal ook vandaag aan de orde te komen. Kroongetuige Nabil B. heeft aangekondigd hier tijdens de zitting iets over te willen zeggen.