LIVE | Luchtmacht staakt NAVO-oefening na besmettingen, ‘Janssen-prik zelf afwegen bij zwangerschap’

Bescher­ming tegen corona neemt vlucht: bijna een derde Nederlan­ders heeft antistof­fen

4 mei In één maand tijd is het percentage Sanquin-bloeddonoren dat antistoffen tegen het coronavirus in zijn bloed heeft, gestegen van 21 naar 32 procent. Vooral in de laatste twee weken van april ging het hard. De toename heeft twee oorzaken: vaccinaties (bij ouderen) en besmetting.