LIVE | Meer dan drieduizend doden op een dag in de VS

CoronaHackers hebben bij een cyberaanval op het Europees Geneesmiddelenbureau in Amsterdam gegevens over het Pfizer-vaccin ingezien. De farmaceut laat weten dat de computerinbraak volgens EMA geen gevolgen zal hebben voor de goedkeuring van het middel. Het RIVM meldde vandaag 6589 nieuwe besmettingen. Vanaf 21 december kunnen alle bedrijven en instellingen sneltesten bestellen zodat medewerkers zich kunnen laten testen, laat coronaminister De Jonge weten. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.