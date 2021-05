LIVE | Meer dan een miljoen doden in Latijns-Amerika; huisartsen: nog zien of we tweede prik eerder zetten

Martien R. weet niets van 1500 kilo coke in uitgeholde boomstam­men: ‘Heb alleen partij hardhout besteld’

21 mei DEN BOSCH/OSS - Het proces tegen de familie R. gaat vrijdag voor het eerst over wat volgens justitie de belangrijkste bezigheid van de verdachten was: de handel in drugs. Centrale vraag voor de zitting: wat wist Martien R. van de 1561 kilo cocaïne die de Belgische douane op 8 augustus 2018 vond in een partij uitgeholde boomstammen in een vanuit Colombia verstuurde container?