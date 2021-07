LIVE | Melbourne beëindigt lockdown, Arnhems park 's nachts gesloten wegens ‘onacceptabele gezondheidsrisico's’

coronavirusHet aantal nieuwe coronagevallen daalt verder. Afgelopen etmaal zijn 3914 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal sinds 7 juli, bijna drie weken geleden. Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is verder toegenomen. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.