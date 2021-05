LIVE | Mensen uit 1977 en 1978 kunnen prikafspraak maken, reis naar Duitsland zonder testuitslag mag weer

update Automobi­list overlijdt nadat auto vijver in rijdt in Haaksber­gen

28 mei HAAKSBERGEN - Een 78-jarige inwoner van Haaksbergen is vrijdagmorgen overleden. De man raakte met zijn auto te water in een vijver aan de Richterstraat in Haaksbergen, parallel aan de Goorsestraat. Een traumahelikopter uit Duitsland was ter plaatse, maar die hulp mocht niet baten.