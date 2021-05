LIVE | Mensen uit ‘63 en ‘64 aan de beurt voor vaccinatie, meer Japanners tegen doorgaan Spelen

CoronavirusMensen die zijn geboren in 1963 en 1964 zijn aan de beurt voor een coronavaccinatie. Vanaf dinsdag krijgen zij een uitnodiging, maar later vandaag wordt het al mogelijk om digitaal een afspraak te maken. De weerstand onder de Japanse bevolking tegen het doorgaan van de Olympische Spelen in Tokio lijkt almaar groter te wordenHet laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je onze vorige berichten terug.