LIVE | Mensen uit ‘74 en ‘75 kunnen afspraak boosterprik maken, ruim 6000 ‘kerstvluchten’ geannuleerd

CoronavirusMensen die in 1974 of 1975 geboren zijn, kunnen vanaf 11.00 uur online een afspraak maken voor een boosterprik. In België gelden vanaf vandaag de aangekondigde strengere coronamaatregelen in. Bioscopen, concertzalen en theaters gaan tot eind januari dicht. Diverse Belgische theaters en bioscopen hebben aangegeven op tweede kerstdag niet hun deuren te sluiten. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.