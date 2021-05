LIVE | Merkel tegen vrijgeven patenten op coronavaccins, Duitsland geeft AstraZeneca-prik vrij

Studenten gaan met Merkel en Rutte in gesprek over vrijheid

5 mei Studenten gaan vandaag in Den Haag met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, via een videoverbinding, en minister-president Mark Rutte in gesprek over vrijheid. Een belangrijker thema dan ooit tijdens de coronacrisis, omdat veel studerende jongeren nu het grootste deel van hun tijd ‘opgesloten’ in een studentenkamer doorbrengen. Welke vragen willen de jonge en ambitieuze studenten stellen?