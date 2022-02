LIVE | Minister vraagt nachthoreca af te zien van actie, hoogste Duitse hof staat prikplicht toe

Psycholoog na grensover­schrij­dend gedrag Overmars: ‘Dickpics versturen bewijst dat mannen in een seksuele illusie leven’

De ophef rondom het seksueel grensoverschrijdend gedrag van Marc Overmars uit Epe is voor deskundigen geen verrassing. De voetbalwereld is een typisch mannenbolwerk, kijk maar naar de seksistische grappen in Voetbal Inside. ,,Het is de hoogste tijd dat mannen volwassen worden.’’

