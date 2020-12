LIVE | Ministerie waarschuwt voor 'fake' lijst met coronamaatregelen

Door Duitsers gestolen hertenge­wei is na 76 jaar terug bij Nationaal Park De Hoge Veluwe

11 december Een in 1944 door Duitse militairen gestolen hertengewei is deze week na 76 jaar terug gebracht bij de eigenaar, het Nationaal Park De Hoge Veluwe in Otterlo. De man die het gewei in bezit had kreeg wroeging. ,,Ik dacht: het is helemaal niet van mij, dus ik breng het terug!’’