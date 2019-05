LIVE - Moordenaar Anne Faber dreigt met zelfdoding: ‘67 als ik vrijkom’

Zijn herinnering laat hem in de steek zodra het over Annes letsel gaat. Dat bleek veel ernstiger dan hij zei te hebben toegebracht. ,,Ik herinner me dat niet zo. Heb ook gezien op foto’s dat het ernstiger is.’’ Niet de inzet van een bekende politieagent uit Zeewolde, maar een radio-uitzending bracht P. ertoe op te biechten waar Annes lichaam begraven lag. Toen hij hoorde dat Annes ouders ervan uitgingen hun dochter niet meer levend terug te zien, besloot hij ‘dat hier een einde aan moest komen’.



,,Het klopt, de feiten liegen niet’’, antwoordt P. op de vraag van het Hof hoe hij tegen zichzelf aankijkt. ,,Een 29-jarige met een reeks aan veroordelingen voor ernstige strafbare feiten’’, aldus de voorzitter. ,,Ik heb nu eenmaal problemen en doe dan verschrikkelijke dingen’’, verklaart P., die zegt vaak agressief te zijn. Uit onderzoek dat het Pieter Baan Centrum naar hem deed, blijkt dat ook. Zijn drempel om tot geweld over te gaan, ligt laag. Ook speelt wraakzucht, achterdocht en paranoia een rol. Een seksuele stoornis is niet vastgesteld, maar kan ook niet worden uitgesloten.



P. ergert zich aan de houding van de OvJ en de recherche zodra andere scenario's ter sprake komen. ,,Zij zijn er niet bij geweest.’’ Ook nu heeft hij het gevoel dat zijn straf al bepaald is. ,,Een schijnproces’’, meent P., die heeft uitgerekend dat hij 67 zal zijn als hij vrijkomt. Zover wil hij het niet laten komen. ,,Dan maak ik er een einde aan, aan pillen is wel te komen.’’ Hij pareert de opmerking dat hij het niet over Annes nabestaanden heeft. ,,Voor het eerst in mijn leven heb ik iets op papier gezet’’, zegt hij geëmotioneerd, terwijl hij een briefje tevoorschijn haalt. ,,Ik weet wanneer Anne jarig is. Dan vraag ik me af of de familie dan bij elkaar zit. Iedere dag ben ik bezig met die dingen.’’