LIVE | Musea en pretparken weer open, recordaantal besmettingen op Curaçao

update Politie rukt uit voor gewonde bij hotel Van der Valk

16 november Meerdere politiewagens, drie ambulances en een traumahelikopter. De hulpdiensten zijn maandag aan het einde van de ochtend grootschalig uitgerukt naar De Cantharel in Ugchelen. Bij het Van der Valk-hotel is een gewond persoon aangetroffen in de gang van het restaurant.