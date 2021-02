LIVE | Nederland weer vroeg op de schaatsen

Vraag aan de koning: ‘Zeg Willem, heb jij de schaatsen al uit het vet?’

8:00 Zou Willem-Alexander ook zo’n zin hebben gehad in eindelijk weer een Elfstedentocht? Ik had het hem zó kunnen vragen, want afgelopen week liep ik een uurtje mee in zijn kielzog. Hij liet zich in Houten, Utrecht en Bilthoven bijpraten over het vaccineren.