LIVE | ‘Nederlanders in Spanje uit quarantaine ontsnapt’, WHO: Coronasterfte neemt alleen in Europa toe

Hoogste aantal geboortes in 10 jaar tijd: ‘Waar­schijn­lijk klein corona-ef­fect’

In de eerste negen maanden van 2021 zijn 6800 meer kinderen geboren dan in dezelfde periode in 2020. Het is de verwachting dat het aantal geboortes in 2021 op bijna 180.000 uitkomt, een aantal dat sinds 2011 niet meer is bereikt, meldt het CBS. Vooral dertigers kregen meer kinderen.

