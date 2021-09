LIVE | Nieuwe James Bond na twee jaar vertraging in de bios, op Friesland na kleurt heel Nederland oranje op coronakaart

Stille tocht vol emoties in Almelo: ‘Waar tranen in overvloed zijn, schieten woorden tekort’

28 september ALMELO - Zo ziet peilloos diep verdriet er uit. Een oude, gebogen, grijze man. De ogen star, de voeten schuifelend. Links en rechts van hem jonge vrouwen, die hem onophoudelijk over de rug aaien, zijn hand pakken, zijn arm steunen. Voor hem een rij vrouwen met een spandoek, waarop de foto van zijn dochter Maral. Ze is vermoord in een land waarvan hij dacht dat het veilig was.