LIVE | Nog geen grote problemen door sneeuwval op wegen en spoor

code geelPrecies een week geleden leek het nog zomer. In de parken was het zelfs druk met zonaanbidders op een kleedje. Op de eerste dag van april is het helemaal anders. We moeten het doen met een pak sneeuw op auto's en daken. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over het winterse weer.