LIVE: Nog geen nieuwe advocaten voor kroongetuige Nabil B., journalist uit rechtbank verwijderd

Het is de eerste openbare zitting in het proces tegen Taghi sinds de moord op Wiersum en daarom is de pers in groten getale aanwezig. De zitting zou eigenlijk om 09.00 uur beginnen, maar begon vanwege die grote belangstelling, en enkele technische problemen, met bijna twee uur vertraging.



Vorige week werd bekend dat de enig overgebleven advocaat van kroongetuige Nabil B. de verdediging heeft neergelegd, en dat de nieuwe advocaten die hem gaan bijstaan anoniem blijven. Een voor Nederland unieke situatie. De voorzitter van de rechtbank begon de zitting vanochtend met de melding dat Nabil B. echter nog geen nieuwe advocaten heeft. De moord op advocaat Derk Wiersum hebben de verhoren van de kroongetuige ook vertraagd. Het is nu de bedoeling dat de verhoren bij de rechter-commissaris begin januari starten.



B. is niet aanwezig bij de zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Hij zit op een andere, onbekende locatie. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er een videoverbinding met hem zou zijn, maar door technische problemen was dat nog niet mogelijk.