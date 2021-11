LIVE | Noodkreet om dreigend ‘zorginfarct’ Limburgse ziekenhuizen, extreme drukte bij maken testafspraak GGD

Doneerac­tie voor aangereden postbode levert in paar uur duizenden euro’s op: ‘Hij wordt op handen gedragen’

Een golf van medeleven is losgebarsten in Bunschoten voor de postbode die zaterdagochtend ernstig gewond raakte bij een ongeval op de Tabakskamp. Een actie om geld in te zamelen om de verwonde ‘buurtlieveling’ te helpen, moest vanwege een massale toestroom zelfs voortijdig worden afgebroken. ‘Hierin merk je waar ons dorp groot in kan zijn’.

