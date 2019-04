LIVE | Olcay lyrisch over Passion: Ik ben in de hemel beland

Meeste verkeersdo­den in Brabant: deze ongelukken maakten diepe indruk

15:44 Nederland kende vorig jaar de grootste stijging in het aantal verkeersdoden sinds 30 jaar, en Brabant spring er in negatieve zin uit. Vorig jaar kwamen honderdvijftig mensen om het leven, 52 meer dan het jaar daarvoor. Achter al die tragische ongelukken zit een verhaal. Bijvoorbeeld over een 16-jarige scholier die zijn diploma nooit kon ophalen, over vier basisschoolleerlingen en over een Roemeens stel dat zou gaan trouwen. Een selectie.