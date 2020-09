LIVE | OM bij proces: niets mis met volgen advocaten bij opsporing van Taghi

65-jarige aangehou­den voor autobran­den in Veluws dorp

2 september De politie heeft een 65-jarige man uit Epe aangehouden als verdachte voor twee autobranden in het dorp. Het gaat om de branden in de parkeergarage onder het Marktplein en aan de Pastor Somstraat. Het is nog onduidelijk of de man betrokken is bij elf andere autobranden.