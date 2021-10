LIVE | OMT-leden willen geen onderscheid bij maatregelen, ‘Wie niet gevaccineerd is krijgt corona’

coronavirusIedereen die niet gevaccineerd is gaat het coronavirus krijgen, stelde Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), dinsdagavond bij het tv-programma Jinek. Het blijft zaak om die besmettingen niet allemaal tegelijk plaats te laten vinden, om zo de zorg toegankelijk te houden, aldus de ziekenhuisbaas. ,,Als je voor iedereen zorg beschikbaar wilt houden, een kankerpatiënt of een coronapatiënt, dan moeten we iets doen aan het totale aantal coronaptiënten die in de winter binnen gaan komen”, zegt Kuipers.Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.