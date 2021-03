LIVE | OMT-lid: ‘Terras open bij garantie op minder samenscholing’

CoronavirusMenno de Jong, viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team, ziet wel wat in het openen van de terrassen als dit leidt tot minder samenscholen in bijvoorbeeld het Vondelpark in Amsterdam. Zaterdagavond bleek uit het Catshuisoverleg dat er nog weinig ruimte is voor versoepelingen van de lockdown. De avondklok blijft heel maart nog van kracht. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.