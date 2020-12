LIVE | ‘Ongekende noodsituatie’ dreigt voor Nederlandse ziekenhuizen, 15 besmettingen met 'Britse variant’

Eigenaar snackbar Emmen overmees­tert overval­lers van 12 en 13 jaar: ‘Snotapen met slagersmes­sen van 60 centimeter’

30 december De twee overvallers die dinsdagavond probeerden snackbar De Boslaan in Emmen te overvallen met twee grote slagersmessen, zijn 12 en 13 jaar oud. Eigenaar Johan van Veen overmeesterde zelf één ‘snotaap’, de ander werd later aangehouden. „Eén mes was wel 60 centimeter lang. Op die leeftijd...”, verzucht Van Veen.