LIVE | Onlineshoppen bezorgt PostNL hogere omzet en winst, corona-uitbraak op Noors cruiseschip

Honden veroorza­ken vertraging op A16 bij Moerdijk­brug

8:04 Op de A16 ter hoogte van de Moerdijkbrug heeft het verkeer in de richting van Rotterdam vanmorgen last van een wel heel opmerkelijke fileveroorzaker: loslopende honden. Een weginspecteur is bezig om de dieren veilig van de weg te krijgen, meldt Rijkswaterstaat op Twitter.