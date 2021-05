LIVE | Opnieuw fors minder coronapatiënten in het ziekenhuis, De Jonge vindt wie voordringt ‘een eikel’

Bloedspoor door centrum van Apeldoorn na geweldsex­plo­sie

8:17 Bij een uit de hand gelopen ruzie op het Marktplein in Apeldoorn is vannacht een man gewond geraakt. Even later gooide een hierbij betrokken man in de Stationsstraat stoeptegels door een ruit. Het is nog onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld.