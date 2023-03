LIVE | Politie begint aan ontruiming van door klimaatactivisten geblokkeerde snelweg A12

BBB-lei­der Van der Plas stapt zonder uitleg tijdens debat van podium: ‘Voelde me heel onveilig’

Caroline van der Plas, de leider van de BoerenBurgerBeweging (BBB) is vrijdagavond tijdens een debat in Veenendaal zonder uitleg van het podium gestapt. Na afloop vertelde zij aan Hart van Nederland dat dit te maken had met de bedreigingen aan haar adres en ‘dat zij zich heel onveilig had gevoeld’.