LIVE | Politie deelt boetes uit voor overtreden avondklok; teststraat in lichterlaaie bij protest in Urk; 12 arrestaties in Stein

In verschillende plaatsen in Nederland is gisteravond geprotesteerd tegen de avondklok die om 21 uur van kracht werd. In Urk werd door relschoppers een testlocatie van de GGD in brand gestolen. In Stein werden tien jongeren aangehouden voor het negeren van de avondklok. Alle ontwikkelingen rondom de avondklok volgen we in ons liveblog.