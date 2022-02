LIVE | Politie treedt niet op bij actie nachthoreca, Poetin hield afstand van ‘ongeteste’ Macron

Bijna 400.000 positieve tests in één dag door wegwerken achter­stand, aantal nieuwe gevallen vlakt af

De afgelopen dag zijn er 394.759 positieve coronatests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is een recordaantal nieuwe gevallen in één dag, maar het getal is vertekend: het RIVM heeft een achterstand weggewerkt bij het verwerken van positieve tests.

8 februari