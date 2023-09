LIVE | Politie zet opnieuw waterkanonnen in en haalt klimaatactivisten van A12 bij Den Haag

Twee treinen gestrand, airco’s kapot: bijna duizend passagiers de dupe

Op twee plaatsen in het land hebben passagiers vrijdagavond lang stilgestaan in hete treinen. Tussen Rotterdam en Barendrecht viel de intercity van Den Haag naar Eindhoven stil. En in Helvoirt gebeurde hetzelfde met een trein tussen Tilburg en Den Bosch. Zo’n duizend reizigers waren de dupe. De NS betreurt de situatie.