LIVE | RIVM: 1411 nieuwe besmettingen, NS verwijdert stickers van stations

video Laatste tolk Fries verdwijnt uit rechtbank Leeuwarden: ‘Overheid wil niet onderhande­len over tarief’

24 september Als een Friestalige verdachte een tolk nodig had, werd Fedde Dijkstra gebeld. Hij was de laatste tolk Fries tijdens rechtszittingen in Leeuwarden, maar daar komt een einde aan. Hij vindt de tarieven van tegenwoordig te laag. En dat is een probleem: ,,De toekomst van een verdachte hangt ervan af.’’