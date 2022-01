LIVE | RIVM: boostercampagne heeft effect, Sint Eustatius meldt eerste coronadode

Zus kroongetui­ge Nabil B. slaakt noodkreet: ‘Weer wordt ons de toegang tot de rechter ontzegd’

De zussen van kroongetuige Nabil B. zitten opnieuw zonder rechtsbijstand nu Royce de Vries is teruggetreden als hun advocaat, na de aanslag op zijn vader Peter R. de Vries én een tip dat zijn leven gevaar loopt. De zussen zien een patroon, waarvoor ze de ‘bewust roekeloze’ overheid verantwoordelijk houden. ,,We zijn voor de leeuwen gegooid en daar liggen we nog.’’

18 januari