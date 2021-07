LIVE | RIVM noteert 8522 positieve coronatesten, ziekenhuisopnamen stijgen licht

Manon (28) moet haar sport­school sluiten na klachten van de buren: ‘Ik ben in tranen’

9 juli Remkes Fitness in Epe moet per direct de deuren sluiten. De sportschool van Manon de Weerd in het pand van kippenslachter Remkes was bedoeld voor het eigen personeel, maar in werkelijkheid kon iedereen er terecht. En dat mag niet, blijkt nadat omwonenden aan de bel trokken over overlast. De Weerd is in tranen: ,,Ik ben mijn bedrijf kwijt.’’