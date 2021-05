LIVE | RIVM vervangt directeur vaccinaties: ‘Niets te maken met interview’

Indrukwek­ken­de rij lichtjes gespot die ‘als trein’ boven Brabant beweegt, UFO Meldpunt stroomt vol

8 mei Vlogen tientallen drones precies achter elkaar door de lucht of was het een baan van goed zichtbare sterren? Het UFO Meldpunt Nederland kreeg over de rij lichtjes die vrijdagavond boven Brabant werd gespot flink wat meldingen binnen.