LIVE | Rutte: Dit verhaal is géén dreigement aan niet-gevaccineerden, het blijft een keuze

Jeroen vangt grootste meerval van de Benelux: ‘Dan schrik je wel even’

Het was even schrikken, toen Bredanaar Niels Klavers en Jeroen Breur uit Lage Zwaluwe hem in de boot zagen liggen: een meerval met een recordlengte van liefst 2.43 meter! Ze tilden de enorme vis samen aan boord, nadat Breur het gevaarte ving op een gezamenlijke vistrip. Met de vangst verdwijnt het vorige record met een verschil van 6 centimeter uit de boeken.

19:46