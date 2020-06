LIVE | Spanje ziet af van quarantainemaatregel, minder dan 300 coronapatiënten in het ziekenhuis

Het RIVM heeft de afgelopen 24 uur in Nederland acht sterfgevallen als gevolg van het coronavirus geregistreerd. Er liggen op dit moment nog maar minder dan 300 coronapatiënten in het ziekenhuis in het hele land. De Amerikaanse president Donald Trump houdt vandaag zijn eerste campagnerally sinds de lockdown. Zes campagnemedewerkers bleken vandaag besmet te zijn. Ook vandaag houden we je in ons blog op de hoogte van het laatste coronanieuws. Lees hier het oude liveblog terug.