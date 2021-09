LIVE | ‘Staatssecretaris Keijzer heeft kritiek op coronabewijs’, uitlatingen roepen vragen in Kamer op

NedTrain aansprake­lijk voor chroom-6-dra­ma: slachtof­fers hebben recht op schadever­goe­ding

22 september NedTrain is aansprakelijk voor gezondheidsschade bij slachtoffers van het chroom-6 drama in Tilburg. Dat heeft de rechtbank in Breda woensdag beslist in een zaak die 33 (voormalig) bijstandsgerechtigden hadden aangespannen tegen het spoorbedrijf.